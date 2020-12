Oververmoeide Annemarie Worst past voor Wereldbeker Namen

Veldritformatie 777 Pro Women CX Team zal het vandaag in Namen moeten stellen zonder Annemarie Worst. De Nederlandse veldrijdster kampt met hevige vermoeidheid. “Na haar ongeval in juli is haar basis onvoldoende”, zo laat ploegleider Camiel van den Bergh weten aan WielerFlits.

Worst, die gisteren haar 25ste verjaardag vierde, lag in juli met een schouderblessure in het ziekenhuis na een valpartij tijdens een mountainbikewedstrijd in het Zwitserse Leukerbad. De veldrijdster bevestigde toen aan WielerFlits dat daarbij enkele pezen waren afgescheurd die aan haar sleutelbeen verbonden zijn.

Worst werd uiteindelijk in het ziekenhuis van Herentals geopereerd en moest vervolgens een tijdje revalideren. De 777-renster was echter op tijd fit voor de eerste Superprestigecross in Gieten en won eind oktober op de Koppenberg alweer haar eerste veldrit van het seizoen. De laatste weken is ze echter minder op dreef.

“We hopen haar tegen het einde van het jaar weer topfit te krijgen”

Sportdirecteur Van den Bergh legt uit: “Annemarie heeft nog een trainingsweek nodig om terug in vorm te zijn. Na haar ongeval is haar basis onvoldoende. Ze is wellicht iets te snel op niveau terug willen komen en is een beetje over de limiet gegaan, waardoor ze oververmoeid is. We hopen haar tegen het einde van het jaar weer topfit te krijgen.”

In de eerste wereldbekermanche van het seizoen in Tábor kwam Worst nog als vijfde over de streep. Een week geleden kwam ze in Gavere (Superprestige) al niet verder dan een dertiende plek. Ze verloor die dag meer dan twee minuten op winnares Lucinda Brand.