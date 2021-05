Nederland niet naar EK baan in Wit-Rusland: “Niet verantwoord”

De Nederlandse baanploeg gaat definitief niet naar het Europees kampioenschap baanwielrennen, dat eind juni in Wit-Rusland is. “We hebben besloten: we gaan niet. Onder de huidige omstandigheden is het niet verantwoord, voor het welzijn van de sporters en stafleden, om naar Wit-Rusland te reizen”, zegt directeur Thorwald Veneberg van de KNWU.

“Op dit moment wegen de nadelen absoluut niet op tegen de sporttechnische voordelen”, aldus Veneberg bij de NOS na overleg met NOC*NSF, de UEC en coaches. “Het is geen politiek statement. Dat lijkt me ook niet handig als enkele sportbond. We hebben dit besluit gemaakt op basis van de veiligheid en het welzijn van de renners.”

‘Allemaal onzekerheden’

Europese landen, waaronder Nederland, willen dat er sancties worden ingevoerd tegen Wit-Rusland na de veelbesproken arrestatie van journalist en blogger Roman Protasevitsj, die na een valse bommelding moest uitwijken naar Minsk en daar werd opgepakt op last van de Wit-Russische autoriteiten. Ook wordt vliegmaatschappijen geadviseerd niet over Wit-Russisch grondgebied te vliegen.

Volgens Veneberg is ook de gezondheidssituatie een issue, omdat de coronamaatregelen in Wit-Rusland minder streng zijn. “Het zijn allemaal onzekerheden. De nadelen wegen niet op tegen de sportieve voordelen. De heenreis is al onzeker, en als er sancties komen tegen Wit-Rusland, komen we daar dan nog wel weer weg?”

Oproep aan UEC

De KNWU volgt met de boycot het voorbeeld van de Duitse wielerbond, die het EK in Minsk ook al oversloeg. Duitsland heeft bij organisator UEC aangedrongen op een alternatieve locatie. De Europese wielerunie heeft laten weten donderdag een besluit te nemen over het EK. Bij een verplaatsing zal de KNWU de deelname heroverwegen.