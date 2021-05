UEC beslist donderdag over doorgaan EK baanwielrennen in Wit-Rusland

De UEC zal donderdag 27 mei een beslissing nemen over het doorgaan van het EK baanwielrennen, van 23-27 juni in Minsk. De recente onrust in Wit-Rusland is aanleiding voor de Europese wielerunie om de situatie in de gaten te houden.

In een kort statement laat de UEC weten dat de situatie in Wit-Rusland gemonitord wordt. Aanstaande donderdag worden op een vergadering met het Management Board van de UEC knopen doorgehakt over het EK baanwielrennen in de hoofdstad.

Meerdere Europese landen willen dat er sancties worden ingevoerd tegen het land na de veelbesproken arrestatie van journalist en blogger Roman Protasevitsj, die na een valse bommelding moest uitwijken naar Minsk en daar werd opgepakt op last van de Wit-Russische autoriteiten.

De Duitse baanploeg heeft al laten weten niet af te reizen naar het EK als dat in Minsk plaatsvindt. De Nederlandse afvaardiging twijfelt over deelname, liet directeur Thorwald Veneberg al weten.