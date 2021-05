Duitse baanploeg niet naar EK in Minsk, dringt aan op alternatief

Duitsland doet niet mee aan het Europees kampioenschap baanwielrennen, dat van 23-27 juni gepland staat in Minsk. De huidige situatie in Wit-Rusland is reden voor de Duitse wielerbond om niet af te reizen naar het land.

De Bund Deutscher Radfahrer (BDR) heeft de Europese wielerunie UEC ingelicht over deze beslissing. Daarbij heeft de bond aangedrongen op een EK baanwielrennen op een andere locatie. Naar verluidt kijkt ook de UEC kritisch naar de onrustige situatie in Wit-Rusland. Donderdag is een vergadering van het Raad van Bestuur en wordt mogelijk een beslissing genomen over het EK in Minsk.

Ook binnen de KNWU zijn twijfels over het baantoernooi in de hoofdstad van Wit-Rusland. Het is onduidelijk of de Nederlandse ploeg afreist naar Minsk, zei KNWU-directeur Thorwald Veneberg.

Roep om sancties

Europese landen willen dat er sancties worden ingevoerd tegen het land na de veelbesproken arrestatie van journalist en blogger Roman Protasevitsj, die na een valse bommelding moest uitwijken naar Minsk en daar werd opgepakt op last van de Wit-Russische autoriteiten.