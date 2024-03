maandag 25 maart 2024 om 15:56

Natuurmonumenten stapt naar rechter uit protest tegen parcours NK wielrennen

Natuurmonumenten, een vereniging die zich inzet voor het beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed, wil het parcours van het Nederlands kampioenschap wielrennen dit jaar niet door het Nationaal Park Veluwezoom en over de Posbank bij Arnhem laten gaan. Daarom stapt het nu naar de rechter, zo meldt NU.nl.

Bij de bekendmaking van het parcours in december, kwam er meteen protest van Natuurmonumenten. Het meldde toen dat helikopters, drones, reclame-uitingen en geluidsinstallaties uit den boze zijn op de bewuste delen van het parcours. Volgauto’s, teamwagens, de reclamekaravaan en ander gemotoriseerd verkeer mag de beklimming van de Posbank niet op. Bovendien is wat Natuurmonumenten betreft publiek ook niet toegestaan. Dat het NK doorgaat tijdens het broedseizoen van kwetsbare vogels, zorgt voor extra problemen.

De natuurbeheerder ging vervolgens meerdere keren in gesprek met de organisatie. Daarin stelde het vijftien voorwaarden voor, waaraan de organisatie moest voldoen. Uit de gesprekken is gebleken dat twee van die voorwaarden niet kunnen worden ingewilligd. De belangrijkste is het feit dat er geen publiek langs de weg mocht staan van Natuurmonumenten. “Het ligt niet in onze bevoegdheid om die te weren of verbieden”, laat een woordvoerder van de gemeente Arnhem aan NU.nl weten. De tweede voorwaarde die niet kon worden ingewilligd, was de financiële compensatie die de natuurvereniging eist.

Natuurmonumenten stapt daarop naar de rechter. Mogelijk oordeelt die dat de wedstrijd over de eerder voorgestelde alternatieve route moet plaatsvinden. Het NK wielrennen staat gepland op 23 juni 2024.