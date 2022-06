Natnael Tesfatsion zegeviert in koninginnenrit Adriatica Ionica Race

De koninginnenrit in de Adriatica Ionica Race, met aankomst op de flanken van de Monte Grappa, is gewonnen door Natnael Tesfatsion. De 23-jarige Eritreeër van Drone Hopper-Androni Giocattoli versloeg Filippo Zana en Vadim Pronskiy en boekte zo zijn eerste zege op Europese bodem. Zana is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De tweede etappe van de Adriatica Ionica Race konden we gerust bestempelen als de koninginnenrit van de ronde. De finish was namelijk gelegen op de flanken van de Monte Grappa, een klim die we ook kennen uit de Giro d’Italia. De beklimming, ook wel Pieve del Grappa genoemd, was in totaal 28,3 kilometer lang aan een gemiddelde van 4,5%. Dit geeft echter een behoorlijk vertekend beeld. In de eerste acht kilometer bleven de percentages schommelen rond de 8% en daarna volgden ook nog stroken van ruim drie kilometer aan 7,5% en een van 3,7 kilometer aan 6,2%.

Vier vluchters krijgen weinig ruimte

Vier renners trokken al vroeg in de etappe ten aanval en vormden de vlucht van de dag. De beloftevolle Colombiaanse klimmer Santiago Umba (Drone Hopper-Androni Giocattoli), de Spanjaarden Eugenio Sanchez (Equipo Kern Pharma) en David Lozano (Team Novo Nordisk) en de Italiaan Matteo Zuro (Zalf Euromobil Fior) wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van net geen drie minuten. Dit bleek veel te weinig om ook daadwerkelijk uit de greep te blijven van het peloton. Nog voor de slotklim kwam er een einde aan het avontuur van Umba, Sanchez, Lozano en Zurlo.

Het woord was vervolgens aan de betere klimmers in het peloton. In de eerste kilometers werd het kaf van het koren gescheiden en gingen de mindere renners overboord. Na meerdere versnellingen bleven er nog maar tien renners over in de strijd om de ritzege: leider Christian Scaroni, Giovanni Carboni, Luca Covili, Lorenzo Fortunato, Alessandro Fancellu, Simone Bevilacqua, Jefferson Alexander Cepeda, Natnael Tesfatsion, Mikel Bizkarra en Vadim Pronskiy. Met Fortunato, Fancellu en Bevilacqua waren maar liefst drie renners van EOLO-Kometa vertegenwoordigd in de eerste groep en ook Drone Hopper-Androni Giocattoli (Cepeda en Tesfatsion) bleek sterk in de breedte.

Tesfation boekt eerste zege op Europese bodem

Zana, Covili, Pronskiy, Cepeda en Tesfatsion bleken uiteindelijk over de sterkste klimbenen te beschikken en trokken met z’n vijven naar de laatste kilometer. Tesfatsion was op papier de snelste renner in dit elitegroepje en de Eritreeër wist zijn favorietenstatus ook waar te maken in de laatste kilometer. De 23-jarige renner wist als eerste de top van de Monte Grappa te bereiken en boekte zo een toch wel speciale zege. Tesfatsion was de voorbije jaren namelijk al succesvol op Afrikaanse bodem, maar won nog nooit een koers in Europa. Tot vandaag. Zana moest genoegen nemen met plaats twee, Pronskiy werd derde.

De eerste Europese zege van Tesfatsion zat er al een tijdje aan te komen. De rappe Eritreeër, die in de belangstelling zou staan van Trek-Segafredo, was eerder dit jaar al vierde in de GP Industria en negende in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Afgelopen donderdag werd hij bovendien ook knap tweede in de Giro dell’Appennino.