Nationale baancoach niet aan het werk na betrokkenheid bij val Amy Pieters

Fulco van Gulik, bondscoach van de Nederlandse baanploeg, is tot nader order niet aan het werk. De voormalig beroepsrenner was in december betrokken bij de val van Amy Pieters, die sindsdien in coma ligt.

Van Gulik is sinds het najaar de duurcoach van de nationale eliterenners richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. In december was de 42-jarige oud-renner in Spanje op trainingskamp met de baanselectie en tijdens die stage kwam Amy Pieters zwaar ten val. Nu blijkt dat Van Gulik samen met Pieters ten val is gekomen. “Amy is samen met Fulco gevallen, ze kwamen met elkaar in aanraking”, vertelt hoofdcoach van de KNWU Jan van Veen in gesprek met de NOS.

Er worden geen verdere details bekendgemaakt. De betrokkenheid van de bondscoach kwam niet eerder naar buiten omdat, volgens Van Veen, “het hier secundair gaat om de aanwezigen bij het ongeval en primair om de vriend en familie van Amy.” De situatie van Pieters is ongewijzigd. De regerend Nederlands kampioene op de weg en drievoudig wereldkampioene op de baan bevindt zich nog altijd in een coma, maar is stabiel.

Hoelang Van Gulik zijn functie niet uitoefent, weten Van Veen en de KNWU nog niet. “We zoeken intern naar een oplossing.” Mehdi Kordi, al betrokken bij de nationale sprintploeg, begeleidt de duurrenners richting de eerste Nations Cup-wedstrijden van 21-24 april in Glasgow.