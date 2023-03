Nathan van Hooydonck trots op teamprestatie in Gent-Wevelgem: “Moeten ervan genieten”

Nathan van Hooydonck had vandaag een belangrijk aandeel in de overwinning van zijn ploegmaat Christophe Laporte in Gent-Wevelgem. “Het is super mooi dat iedereen zo goed rijdt”, vertelt de Belg van Jumbo-Visma voor de camera van WielerFlits.

Van Hooydonck kijkt tevreden terug op de wedstrijd die hij met zijn ploeg beleefde. “Toen Wout aanzette twijfelde ik nog of iemand wel hem zou kunnen volgen, hij ging veel te snel. Bovendien leek het mij toen nog te ver van de finish. Ik dacht: waar rijden die mannen naartoe’ Nou, blijkbaar naar Wevelgem”, lacht Van Hooydonck.

Ook over zijn eigen prestatie is de meesterknecht van Jumbo-Visma te spreken. “Mijn vorm is goed, maar dat geldt voor iedereen in de ploeg: Olav bijvoorbeeld, die is nog superjong en zou een sprinter moeten zijn, maar hij zat er gewoon nog bij na de laatste keer Kemmelberg. Het is supermooi dat iedereen zo goed rijdt, ik kan er dus wel mee leven dat ik nog niet gewonnen heb”, grapt de man uit Wuustwezel.

