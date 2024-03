zaterdag 9 maart 2024 om 11:42

Nathan Van Hooydonck: “Arnaud De Lie in Le Samyn? Hoofdsponsor heeft nog te veel te zeggen”

Nathan Van Hooydonck kijkt met een kritische blik naar het wielrennen. In zijn analyse voor Het Nieuwsblad heeft hij het nu over Arnaud De Lie en Lotto Dstny. “Blijkbaar heeft de hoofdsponsor nog net iets te veel te zeggen op het vlak van performance”, analyseert Van Hooydonck.

“Arnaud De Lie is uit Parijs-Nice gestapt. Wat volgens mij gewoon een goeie, slimme beslissing is met het oog op het klassieke voorjaar. Voor een renner is het vervelend omdat je kilometers wil maken en beter wil worden, maar problematisch hoeft het zeker niet te zijn”, opent Van Hooydonck. “Wat ik dan weer niet slim vond – om niet te zeggen dom – was de beslissing om De Lie überhaupt op te stellen in Le Samyn.”

“Sorry, maar hij is een te goeie renner om op dit moment van het jaar dat soort koersen te rijden. Zijn valpartij daar is gewoon dikke pech. Le Samyn is geen onveiligere koers dan een ander. Alleen is de timing helemaal fout. Als je op zaterdag de Omloop het Nieuwsblad rijdt en acht dagen later start in Parijs-Nice, moet je tussendoor geen koers rijden op dinsdag. Dan is er te weinig tijd voor voldoende rust en kwalitatieve training. Waarom niet de Omloop en Kuurne rijden? Kuurne is een grotere wedstrijd dan Le Samyn en je hebt daarna zes dagen tot aan Parijs-Nice.”

Geen consessies doen op zijn programma

Van Hooydonck vermoedt dat het te maken heeft met de hoofdsponsor. “Ik weet zeker dat Lotto Dstny genoeg verstandige ploegleiders in dienst heeft om een slim programma samen te stellen, maar blijkbaar heeft de hoofdsponsor nog net iets te veel te zeggen op het vlak van performance. Le Samyn behoort tot de Lotto Cycling Cup en zal voor de Loterij dus ongetwijfeld een belangrijke wedstrijd zijn. Maar speel dan Victor Campenaerts uit als kopman.”

“Het moet toch te verkopen zijn aan de sponsor dat een podium van De Lie in de Ronde van Vlaanderen publicitair meer waarde heeft dan een deelname aan Le Samyn. En dat die twee elkaar echt wel in de weg kunnen zitten. Ik weet dat Lotto Dstny De Lie op alle mogelijke manieren in de watten legt, en helemaal terecht wat mij betreft. Maar dat betekent ook geen concessies doen op zijn programma”, besloot de oud-renner.