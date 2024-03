woensdag 6 maart 2024 om 13:00

Lotto Dstny maakt zich (nog) geen zorgen om De Lie: “Zal klaar zijn voor Vlaamse koersen”

Arnaud De Lie klonk voor de start van Parijs-Nice nog ambitieus, maar de Belg moest na drie dagen al afstappen. De 21-jarige Waalse machtssprinter heeft nog te veel last van de naweeën van een val in Le Samyn, maar bij Lotto Dstny is er allerminst sprake van paniek.

De Lie hield geen serieuze blessures over aan zijn val in Le Samyn, maar had wel last van de nodige schaafwonden. De jongeling maakte zich echter geen zorgen voor Parijs-Nice en begon naar eigen zeggen pijnvrij aan de Franse ronde. In de eerste ritten liep het echter niet naar wens voor De Lie en dus besloot de krachtpatser zich niet te mengen in het sprintgeweld.

En nu heeft de renner – in samenspraak met zijn ploeg – besloten om de ‘Koers naar de Zon’ al na drie dagen te verlaten. “Arnaud heeft heel wat schaafwonden opgelopen in Le Samyn en dat werkt toch ook altijd een beetje op de conditie”, geeft ploegleider Dirk Demol meer tekst en uitleg, in gesprek met Sporza.

“Arnaud is een kampioen met een sterke wil. In die eerste ritten wilde hij iets laten zien. Als dat niet lukt, is dat een ontgoocheling. Het is normaal dat je dan wat gelaten overkomt. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij sterk zal terugkeren. Hij is jong en kan op korte tijd nog enorme stappen zetten.”

Vertrouwen

Lotto Dstny gaat er voorlopig gewoon vanuit dat De Lie over anderhalve week aan de start zal verschijnen van Milaan-San Remo. Demol: “Het is niet het plan om aan het programma van De Lie te sleutelen. Maandag zullen we weer samenzitten om het te evalueren. We gaan er nog altijd vanuit dat hij klaar zal zijn voor de Vlaamse koersen. Ik heb daar vertrouwen in.”