vrijdag 1 maart 2024 om 17:26

Nathan Van Hooydonck: “Zonder Tadej Pogacar hangt UAE als los zand aan elkaar”

Nathan Van Hooydonck vindt dat UAE Emirates zonder Tadej Pogacar los zand aan elkaar hangt. Dat heeft de voormalige renner verteld in een analyse in Het Nieuwsblad. “Het is allemaal zo warrig bij UAE Emirates”, klinkt het onder meer.

Van Hooydonck blikt in eerste instantie vooruit op de Strade Bianche en noteert twee topfavorieten; Pogacar en Tom Pidcock. “Voor Pogacar mag het dan zijn eerste wedstrijd zijn, ik sluit niet uit dat hij zo mogelijk nog beter zal zijn dan bij zijn seizoenstart de voorbije jaren. Toen zat hij telkens in een lange aanloop naar de Tour. Vandaag gaat hij al in volle opbouw richting Giro zijn. En wij in Vlaanderen, met al onze klassiekers, mogen denken dat dat nog ver weg is, voor een ronderenner zijn twee maanden echt niet veel.”

“Terwijl Pidcock in de Strade het immense voordeel van zijn stuurmanskunst heeft. Vergeleken met de concurrentie kan hij in het eerste deel van de koers enorm veel energie sparen. Die koerst vooraan, hoeft nooit te remmen en weet perfect wat zijn fiets kan en wat de ondergrond met die fiets doet. Hij is zó ‘in control’. Dàt, plus het feit dat we alweer een week verder zijn, gaat het grote verschil zijn met de Omloop waar hij, toegegeven, geen superindruk liet”, analyseert Van Hooydonck.

Harde analyse voor UAE Emirates

De Belg is wel streng voor de ploeg van Pogacar. “Door de terugkeer van Pogacar verwacht ik sowieso een heel ander UAE dan vorige week in de Omloop en Kuurne. Het blijft mij frapperen, hoe zo’n sterke ploeg zonder Pogacar als los zand aan elkaar hangt. Individueel zijn het supersterke renners, maar er lijkt soms zo weinig plan te zijn. Vorige week opnieuw: Wellens mag zijn gang gaan, Politt krijgt zijn kans, die jonge Morgado rijdt er zowat tussen, en van de resterende vier hebben er drie de finish niet gehaald. Het is allemaal zo warrig.”

“Mét Pogacar erbij is dat helemaal anders. UAE gaat straks prominent aanwezig zijn. Dat zal ook de tactiek van de tegenstander bepalen. Wie Pogacar wil kloppen zal zijn ploeg onder druk moeten zetten. Door een mannetje mee te sturen, door de wedstrijd vroeg genoeg open te breken… Dat is toch mijn advies aan Pidcock: laat UAE werken en focus je intussen zelf volledig op Pogacar”, besluit Van Hooydonck.