Nathan Van Hooydonck in nieuwe rol terug in de koers: “Het zijn nog steeds mijn ploeggenoten”

Video Nathan Van Hooydonck was zondag een van de eersten die Wout van Aert feliciteerde met zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. De voormalig knecht van Van Aert beleefde de koers van binnenuit, want hoewel hij zelf niet meer in het peloton zit, was hij wel onderdeel van de karavaan. Van Hooydonck reed tijdens het Openingsweekend namelijk rond met gasten van Visma | Lease a Bike. Na afloop verscheen hij voor de camera van WielerFlits.

“Ik heb rondgereden met onze gasten: partners van de ploeg en mensen die een VIP-arrangement hadden aangeschaft”, vertelde Van Hooydonck, die in september vorig jaar zijn carrière moest beëindigen vanwege hartproblemen, in Kuurne. “Ik heb zo een beetje in de koers gezeten en voor de eerste keer bidonnen aangegeven. Het is allemaal heel nieuw, heel hard wennen. Maar het is heel fijn om te zien dat de jongens het zo goed doen.”

Van Hooydonck zal de komende weken vaker dienst gaan doen als VIP-chauffeur. “Mensen die tijdens de Ronde van Vlaanderen een VIP-arrangement hebben, komen misschien bij mij in de auto te zitten”, aldus de 28-jarige Belg, die zijn nieuwe rol niet heel moeilijk vindt. “Ik praat gewoon een beetje over de koers en deel mijn ervaring. Ik heb natuurlijk heel veel gekoerst, dus ik weet wel hoe het een klein beetje werkt. Dat probeer ik de mensen een beetje uit te leggen.”

Nog altijd ploeggenoten

Zaterdag won Jan Tratnik de Omloop, zondag was Van Aert dus de beste in Kuurne. Hoe keek Van Hooydonck naar de prestaties van zijn oud-ploeggenoten? “Voor mij zijn het nog altijd mijn ploeggenoten, hoor”, reageerde hij direct. “Maar ja, ik kijk er met heel veel trots en blijdschap naar. Ik vind dat ze het fantastisch hebben aangepakt. Vandaag wint Wout op een manier waarop hij wil winnen, gisteren liep het goed af met Jan. Ik denk dat ze het overtal perfect hebben uitgespeeld en op die manier twee keer een klassieker winnen.”

In de Kuurne-Brussel-Kuurne van vorig jaar maakte het toenmalige Jumbo-Visma ook gebruik van het overtal om de concurrentie te kloppen. Toen trok Tiesj Benoot aan het langste eind en werd Van Hooydonck zelf tweede. Nu gaat de ploeg (met andere namen) op dezelfde voet verder. “Dat had ik ook wel verwacht. Ze zijn zó sterk. En niemand is onvervangbaar, daar ben ik me ook van bewust. Ik gun ze alle grote overwinningen in de toekomst.”

Over Benoot gesproken: de titelverdediger reed KBK dit jaar niet uit. In plaats daarvan kwam hij over de streep in het busje van… Nathan Van Hooydonck. “Ik heb Tiesj opgepikt, nadat hij uit koers was gestapt. De nummer één en twee van vorig jaar reden vandaag in een busje over de finish”, lacht de ex-renner. “Het was heel speciaal, maar liever had ik hier gekoerst. Maar dat kan niet meer. Ik probeer dat nu een plekje en denk dat dit een goede manier is.”

Verantwoordelijkheid voor Visma | Lease a Bike

Van Hooydonck reageerde ook nog op de vraag wat het succesvolle Openingsweekend betekent voor de rest van het klassieke voorjaar van Visma | Lease a Bike. “Heel veel verantwoordelijkheid. De verhoudingen liggen nu een klein beetje op tafel: deze waardeverhoudingen zullen de rest van het voorjaar een beetje aangehouden worden. Maar er zullen nog wel een paar sterke renners bijkomen, zoals Mathieu. Dan kan de koers zomaar heel anders lopen.”