Marc Sarreau geeft op door armblessure na crash in Polen

Marc Sarreau moet noodgedwongen de Ronde van Polen verlaten. De Franse sprinter viel vandaag achter Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen als derde over de finishlijn, en raakte daarbij ook geblesseerd.

Zijn ploeg Groupama-FDJ meldt in een statement dat hij meerdere breukjes in zijn schoudergewricht heeft opgelopen. “Hij heeft nader onderzoek nodig in het ziekenhuis. Hij kan daardoor vanzelfsprekend morgen niet starten.”

Door de diskwalificatie van Groenewegen is Sarreau als tweede aangemerkt in de daguitslag. De ritzege is toegewezen aan de onfortuinlijke Jakobsen.

Marc Sarreau suffers an important trauma to the shoulder and also from multiple tearing of the ligaments. He is going to need further medical tests. He is of course not starting tomorrow.

Thank you for all the support addressed to Marc 👍

— Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) August 5, 2020