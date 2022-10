Nairo Quintana verlaat Arkéa-Samsic ondanks eerdere contractverlenging

Midden augustus kwam nog het nieuws naar buiten dat Nairo Quintana zijn contract bij Arkéa-Samsic had verlengd. Algemeen directeur van de Franse ploeg, Emmanuel Hubert, geeft aan dat het slechts een mondelinge overeenkomst was. Quintana zelf stuurt een video de wereld in waar de Colombiaan aankondigt dat hij Arkéa-Samsic verlaat.

Een aantal dagen na die aangekondigde contractverlenging kwam het bericht dat er tramadol was gevonden in het bloed van Quintana. De klimmer werd geschrapt uit de uitslag van de Tour de France. Zelf ontkende hij het gebruik van tramadol, een stevig pijnstillend middel dat in 2024 op de dopinglijst van WADA komt. “Ik heb het nog nooit in mijn carrière gebruikt”, zei Quintana.

In een video kondigt Quintana nu aan dat hij Arkéa-Samsic toch zal verlaten. “Ik wil de ploeg bedanken voor de drie afgelopen seizoenen. Ik kon al mijn ervaring en kennis aan een geweldig team geven. Daarnaast heb ik punten kunnen halen om de ploeg naar de WorldTour te brengen, iets wat ze me ook beloofd hadden.”

‘Ik wil me blijven tonen als renner’

“Ik wil aankondigden dat ik volgend seizoen niet verder ga met Arkéa-Samsic, ondanks het bericht van 16 augustus. Ik zal blijven fietsen en binnenkort zal ik meer laten weten over mijn toekomst”, aldus Quintana. De Colombiaan voegt daar ook nog aan toe dat hij niet meer in actie zal komen in 2022, door gezondheidsproblemen.

“Ik heb mijn verdediging bij het TAS voorgesteld en ben optimistisch gesteld”, laat Quintana nog weten. “Ik ben eerlijk. Ik heb niets illegaals gedaan. Ik wil mij blijven tonen als renner.”

