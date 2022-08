Nairo Quintana verlengt zijn contract bij Arkéa-Samsic

Nairo Quintana heeft zijn aflopende contract bij Arkéa-Samsic verlengd. Daardoor rijdt de klimmer ook komend seizoen voor de Franse ploeg, waarvoor hij sinds 2020 uitkomt.

Voor ploegmanager Emmanuel Hubert is Quintana een van de drijvende krachten van zijn ploeg, samen sprinter Nacer Bouhanni en allrounder Warren Barguil. “De ploeg klopt nu op de deur van de WorldTour. De contractverlenging van Nairo is het resultaat van onze gemeenschappelijke wil om onze ploeg verder te ontwikkelen. Hij is een klimmer van wereldklasse en had in elk opzicht een voorbeeldig seizoen 2022, zowel in de korte rittenkoersen als de Tour de France.”

Quintana ervaart zijn huidige ploeg ‘als familie’ en wist al snel dat hij zijn contract wilde verlengen. “Ik heb veel waardering voor Emmanuel Hubert. Hij reikte me de hand aan het einde van 2019 en ik ben hem niet vergeten. Het team is gegroeid sinds ik er ben, en dat blijft het doen. We begonnen samen goede resultaten te behalen in 2020, en dat zette vorig jaar door. Dit geweldige momentum heeft zich dit jaar weer voortgezet.”

Quintana won dit jaar een rit en het eindklassement in zowel de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Verder was hij vierde in de Volta a Catalunya, vijfde in Parijs-Nice en zesde in de Tour de France. Deze week gaat hij ook van start in de Vuelta a España.