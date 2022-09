Tramadol, het middel waarop Quintana positief testte, komt in 2024 op dopinglijst

WADA heeft naar buiten gebracht dat Tramadol vanaf 2024 op de lijst met de verboden producten zal staan. De UCI had het pijnstillend middel enkele jaren geleden al verboden. Nairo Quintana werd enkele weken geleden betrapt op sporen van Tramadol, waarna hij uit de uitslag van de Tour de Franse werd geschrapt.

Tramadol werd vanaf 2019 al verboden door de UCI. Het wereldantidopingagentschap zal het middel ook bekijken als een verboden product vanaf 2024, dat werd bekendgemaakt na een samenkomst van het uitvoerend comité. WADA laat in een persbericht weten dat onderzoeken hebben aangetoond dat de pijnstillers prestatiebevorderend zijn.

WADA voegt daar aan toe dat Tramadol een verslavend effect hebben. Daarnaast kan het middel ook zorgen voor misselijkheid en een draaierig gevoel, waardoor valpartijen kunnen ontstaan. “Het WADA-monitoringsprogramma wijst uit dat tramadol aanzienlijk veel gebruikt wordt in de sport”, valt in het persbericht te lezen.

Niet in 2023, maar in 2024

Het wereldantidopingagentschap geeft ook aan waarom Tramadol pas in 2024 op de lijst met verboden middelen zal komen te staan. “De vertraging van de invoering moet zorgen voor een extra jaar voor brede communicatie en voorlichting. Op die manier kan er beter begrepen worden waarom het gebruik van tramadol in competitie wordt verboden.”