donderdag 21 december 2023 om 12:23

Nairo Quintana kopman Movistar in Giro en Vuelta 2024, Enric Mas combineert Tour en Vuelta

Nairo Quintana gaat zijn comeback op het hoogste niveau bij Movistar zeker niet missen. De Colombiaanse klimmer is voor het seizoen 2024 namelijk aangewezen als kopman van de Spaanse formatie voor de Giro d’Italia. Ook gaat hij de Vuelta a España rijden, samen met Enric Mas. De Spaanse kopman zal daarnaast als leider uitgespeeld worden in de Tour de France.

Quintana zal in de Giro d’Italia ook zijn landgenoot Einer Rubio aan zijn zijde hebben. In 2014 wist de inmiddels 33-jarige Quintana al eens de Ronde van Italië te winnen. Ook stond hij in 2017 op het eindpodium, als nummer twee achter winnaar Tom Dumoulin. De Vuelta a España staat ook al op het palmares van Quintana, die de editie van 2016 wist te winnen. Daarnaast wist hij twee keer vierde te worden in het eindklassement van de Ronde van Spanje.

In 2024 maakt Nairoman zijn terugkeer op WorldTour-niveau, nadat hij eind 2022 geen nieuw contract meer kreeg van Arkéa-Samsic omdat er sporen van tramadol waren aangetroffen in zijn dopingtests tijdens de Tour de France eerder dat jaar. Afgelopen jaar was Quintana ploegloos, maar toch besloot Movistar hem weer in de armen te sluiten.

Aanvankelijk was het plan om Quintana zijn seizoensdebuut te laten maken in de Ronde van Valencia, maar onlangs vertelde hij dat zijn voorkeur toch uitgaat naar deelname aan de Tour Colombia in eigen land.