maandag 27 november 2023 om 15:07

Nairo Quintana kijkt uit naar rentree: “Haal nog steeds dezelfde waarden als voorheen”

Nairo Quintana zit al sinds oktober 2022 zonder ploeg, maar de Colombiaanse klimmer zal volgend jaar weer uitkomen in de grootste wielerwedstrijden. De inmiddels 33-jarige renner krijgt bij zijn oude liefde Movistar de kans om zijn carrière te herlanceren. “Ondanks alles ben ik in vorm”, tekent Cyclingnews op.

Quintana – die vorig jaar uit de uitslag van de Tour de France werd geschrapt na een positieve test op Tramadol – keek na afloop van zijn eigen Gran Fondo in zijn thuisland Colombia vooruit naar 2024. “Het is wel zaak om geduld uit te oefenen. Ik heb namelijk een tijd niet gekoerst. Toen andere renners de Giro d’Italia reden, was ik in Colombia. Sommige mensen vertelden me dat ik gek was, dat ik moest stoppen met koersen.”

Quintana was echter niet van plan om het bijltje erbij neer te gooien en begon aan een maandenlange zoektocht naar een nieuwe werkgever. Na meerdere vruchteloze gesprekken kreeg de Colombiaan dan toch een reddingsboei toegeworpen van nota bene Movistar. Quintana reed van 2012 tot 2019 al in dienst van de Spaanse WorldTour-ploeg en boekte er zijn grootste successen, met onder meer winst in de Giro d’Italia en Vuelta a España.

De tweevoudig runner-up in de Tour de France hoopt op het oude en vertrouwde nest weer zijn niveau van weleer te halen. “Ondanks alles ben ik in vorm. Ik haal op training nog steeds dezelfde waarden als voorheen, toen ik nog deelnam aan grote wielerwedstrijden. Daar maak ik me dus geen zorgen om, maar koersen is natuurlijk nog wel iets anders. Ik zal door moeten trainen en goede benen moeten hebben.”

Het is nog niet duidelijk wanneer Quintana weer een rugnummer zal opspelden en hoe zijn programma eruit zal zien voor komend seizoen, maar er gaan in de wandelgangen wel geruchten dat hij in 2024 weer zal deelnemen aan de Giro d’Italia. Bij zijn twee eerdere deelnames in 2014 en 2017 werd hij respectievelijk eerste en tweede.