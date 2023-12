maandag 18 december 2023 om 15:50

Nairo Quintana wijzigt plannen en begint seizoen in eigen land

Nairo Quintana zit al sinds oktober 2022 zonder ploeg, maar de Colombiaanse klimmer zal volgend jaar namens Movistar weer uitkomen in de grootste wielerwedstrijden. Quintana maakte zich aanvankelijk op voor een seizoensstart in de Ronde van Valencia, maar de plannen zijn inmiddels gewijzigd.

De 33-jarige Quintana zal in eigen land zijn eerste wedstrijdkilometers van 2024 afwerken. De klimmer zal namelijk aan de start verschijnen van de Tour Colombia (6-11 februari). “Het is meteen een geweldige indicator, al is het erg vroeg op het seizoen. Maar het geeft me wel meteen een idee waar we nu precies staan”, legt Quintana uit in gesprek met Movistar Cycling Club.

De Tour Colombia blijft komend jaar in de departementen Boyacá en Cundinamarca en viert haar terugkeer op de wielerkalender met een uitstapje naar de geboorteplaats van Egan Bernal. De vierde etappe van de Zuid-Amerikaanse rittenkoers finisht in Zipaquirá, waar Bernal groots gehuldigd werd na zijn zege in de Tour de France 2019. Een dag later is de koninginnenrit met finish op de Alto del Vino op 2.800 meter hoogte.

Niet te combineren

Quintana heeft zijn deelname aan de Tour Colombia inmiddels dus bevestigd en zal dus toch niet meedoen aan de Volta a la Comunitat Valenciana, kortweg de Ronde van Valencia. Deze Spaanse rittenkoers zal plaatsvinden van 31 januari tot en met 4 februari 2024 en is bijna niet te combineren met de Tour Colombia, die van start gaat op 6 februari.

Het is nog niet duidelijk hoe zijn verdere programma voor 2024 eruit zal zien, maar er gaan in de wandelgangen wel geruchten dat Quintana volgend jaar weer zal deelnemen aan de Giro d’Italia. Bij zijn twee eerdere deelnames in 2014 en 2017 werd de ronderenner respectievelijk eerste en tweede.