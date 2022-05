Nairo Quintana kiest voor La Route d’Occitanie in aanloop naar Tour de France

Nairo Quintana zal in aanloop naar de Tour de France (1-24 juli) alleen La Route d’Occitanie betwisten, zo meldt L’Équipe. De Colombiaanse klimmer zal kortom niet deelnemen aan het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland.

Quintana zal in La Route d’Occitanie (16-19 juni) voor het eerst weer een rugnummer opspelden na zijn opgave in de Ronde van Turkije. De 32-jarige klimmer van Arkéa-Samsic was de voorbije weken herstellende van blessures die hij opliep bij een val in de Turkse rittenkoers. Quintana stapte op dag vijf met ‘ernstige schaafwonden aan de rug en de hele linkerzijde van zijn lichaam’ af, liet zijn Franse werkgever weten.

Quintana, die het jaar begon met eindoverwinningen in de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var en top 5-noteringen in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië, kan nu echter weer vooruit kijken. De renner hoopt zich over een kleine maand in La Route d’Occitanie klaar te stomen voor zijn hoofddoel dit seizoen: de Tour de France.

Quintana was in 2012 en 2016 al eens de beste in het eindklassement van La Route d’Occitanie, toen de wedstrijd overigens nog door het leven ging als de Route du Sud. De vierdaagse rittenkoers bestaat dit jaar uit twee vlakke etappes, één heuvelrit en een etappe voor de echte klimmers. Dit jaar doen er, naast zeven ProTeams en vijf Continentale ploegen, acht WorldTeams mee aan La Route d’Occitanie.