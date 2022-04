Nairo Quintana verdedigt titel in Vuelta Asturias niet na crash in Turkije

Nairo Quintana heeft de Vuelta Asturias van zijn programma geschrapt. Dat meldt de Colombiaanse krant EFE. Quintana wist de Spaanse driedaagse in 2021 te winnen, maar zal deze vrijdag niet van start gaan. Hij is nog herstellende van de blessures die hij opliep bij een val in de Ronde van Turkije.

De Colombiaan ging in de tweede rit van de Turkse wedstrijd tegen het asfalt en stapte op dag vijf af met “ernstige schaafwonden aan de rug en de hele linkerzijde van zijn lichaam”. In etappe vier, de koninginnenrit, was de 32-jarige nog wel vierde geworden. Eerder dit seizoen won Quintana al de Tour de la Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var, eindigde hij als vijfde in Parijs-Nice en sloot hij de Ronde van Catalonië af als vierde. Hij bezorgde zijn ploeg Arkéa-Samsic zodoende de nodige UCI-punten.

De Vuelta Asturias duurt dit jaar van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei. Vorig jaar won Quintana niet alleen het eindklassement van de Vuelta Asturias, maar pikte hij ook een rit mee. In 2017 was hij ook al eens eindwinnaar. Het is nog onbekend wanneer de Colombiaan weer in actie komt. De Tour de France en de Vuelta a España staan later dit seizoen in ieder geval op zijn programma.