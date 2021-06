Nairo Quintana: “Ik ben niet in staat een klassement te rijden in de Tour”

Nairo Quintana heeft zijn doelstellingen voor de Tour de France moeten aanpassen. De Colombiaanse kopman van Arkéa-Samsic ondervindt nog altijd de gevolgen van zijn valpartij van vorig jaar. “Daardoor ben ik niet in staat om een algemeen klassement te rijden in deze Tour”, vertelde hij aan Colombiaanse media.

De crash in de Tour de France van vorig jaar leverde Quintana een slepende knieblessure op. Hij werd eraan geopereerd, maar is nog altijd niet terug op zijn oude niveau. “Het is daardoor een heel ander jaar voor mij, vooral door die gezondheidsproblemen. Ik sleep die valpartij nog steeds mee. De ploeg heeft daarom ook besloten om met Nacer Bouhanni een andere kopman mee te nemen”, legt hij uit.

“Mijn doel zal daarom zijn om de strijden voor ritzeges. Ik zal daar vol voor gaan, om de ploeg en Colombia vreugde te bezorgen”, aldus Quintana. “Er zijn meerdere kansen, ook al finishen ze niet allemaal bergop. Maar dat zijn wel belangrijke etappes. We proberen veel in de ontsnapping te zitten en de goede etappes uit te kiezen. We zullen vechten voor een overwinning.”

Geen andere Colombianen

Wat opvalt in de Tourploeg van Arkéa-Samsic is dat Quintana de enige Colombiaan is. Zijn broer Dayer en ook Winner Anacona ontbreken. “Dat is omdat het een andere Tour de France voor ons is, we gaan niet voor een algemeen klassement. Daarom heeft de ploeg ander type renners opgesteld. Het is voor mij wel een ongemakkelijke situatie, omdat ik gewend ben om voor een klassement te gaan”, geeft de 31-jarige Quintana aan.

Dit voorjaar kon de kleine klimmer nog geen potten breken in de WorldTour. Hoewel hij de Vuelta Asturias won, kwam hij in Tirreno-Adriatico (twaalfde), de Ronde van Catalonië (veertiende) en het Critérium du Dauphiné (achttiende) niet tot een top-10.