Tour 2021: Arkéa Samsic met Barguil, Bouhanni en Quintana

Ook Arkéa Samsic heeft de selectie voor de Tour de France rond. De belangrijkste speerpunten in de ploeg zijn Warren Barguil, Nacer Bouhanni en klassementsrenner Nairo Quintana.

Voor Quintana wordt het zijn achtste optreden in de Tour de France. De Colombiaan reed in het verleden al drie maal naar het podium. Zowel in 2013 als 2015 werd hij tweede, in 2016 was hij derde. Ook won hij tot op heden drie etappes. Quintana keerde in februari terug in koers nadat hij eind oktober was geopereerd aan zijn linkerknie. Hij zette dit seizoen al de Vuelta Asturias achter zijn naam.

Barguil kijkt ongetwijfeld al een poosje uit naar de eerste Tourweek, die door zijn geboorteregio Bretagne trekt. De puncheur, dit seizoen onder meer vijfde in de Waalse Pijl, gaat op voor zijn zevende Ronde van Frankrijk. In 2017 won Barguil twee etappes in de Tour en keerde hij met de bolletjestrui om de schouders terug naar huis.

Voor Bouhanni wordt dit zijn vierde deelname. De sprinter verzamelde al een hele rits ereplaatsen in de Tour, maar winnen deed hij nog niet. Dit seizoen stapelde hij de korte uitslagen op en kreeg hij ook een schorsing aan zijn broek. Bouhanni werd bestraft voor zijn gevaarlijke gedrag in de eindsprint van de Cholet-Pays de la Loire. Sinds juni mag hij weer koersen en reed hij de Ronde van België en het Frans kampioenschap.

Voor de zwaardere etappes heeft Arkéa Samsic ook Anthony Delaplace en Elie Gesbert in de Tourselectie opgenomen. Daniel McLay, Clément Russo en Connor Swift gaan mee voor de vlakkere ritten.

Selectie Arkéa Samsic voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Warren Barguil

Nacer Bouhanni

Anthony Delaplace

Elie Gesbert

Daniel McLay

Nairo Quintana

Clément Russo

Connor Swift