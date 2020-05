Nairo Quintana: “Eerst de Tour, vervolgens de Ardennenklassiekers” vrijdag 15 mei 2020 om 09:25

Nairo Quintana hoopt dit jaar eindelijk de Tour de France winnen, maar de Colombiaan van Arkéa-Samsic staart zich niet blind op de Franse ronde. “Ik zal na de Tour ook meedoen aan de Ardennenklassiekers”, zo vertelt de 30-jarige Quintana in het Eurosport-programma La Montonera.

Quintana begon uitstekend aan het nieuwe wielerseizoen, met eindzeges in de Tour de la Provence en de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. De gewezen winnaar van de Giro d’Italia en Vuelta a España won daarnaast de laatste wielerkoers voor de uitbraak van de coronacrisis: de zevende en laatste etappe van Parijs-Nice op Valdeblore La Colmiane.

De gevleugelde klimmer – die inmiddels weer de vrijheid heeft om buiten te trainen – bereidt zich nu voor op de aankomende Tour de France. “Het is geen makkelijke situatie. Ik weet niet precies hoe het met de vorm is gesteld. Sommige collega’s trainen vijf uur per dag, andere renners doen het nog rustig aan. We trainen niet allemaal even hard.”

Quintana voorspelt een onvoorspelbare Tour. “We hebben gewoon minder tijd om ons voor te bereiden. We kunnen wellicht niet intensief trainen en koersen in aanloop naar de ronde. Ik weet niet hoe mijn lichaam dan zal reageren in de derde Tourweek”, aldus Quintana, die voor de Tour (29 augustus-20 september) nog twee wedstrijden wil betwisten.