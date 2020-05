Colombianen mogen weer buiten trainen dankzij Nairo Quintana maandag 4 mei 2020 om 11:03

Nairo Quintana is onder Colombiaanse wielerliefhebbers al een nationale volksheld en nu zal ook zijn populariteit onder collega-wielrenners toenemen. De 30-jarige renner heeft bij de Colombiaanse regering toestemming gekregen om weer buiten te trainen.

Die toestemming geldt niet alleen voor hemzelf, maar voor alle Colombiaanse beroepswielrenners, meldt Het Laatste Nieuws. In het Zuid-Amerikaanse land is het sinds vorige week toegestaan om één uur per dag te sporten.

De Colombiaanse minister van Sport Ernesto Lucena heeft tevens bepaald dat de lokale autoriteiten aanvullende regelingen kunnen treffen met profrenners.

Tour de France-winnaar Egan Bernal had al eerder goedkeuring geregeld om op de openbare weg te mogen trainen. Van de burgemeester van zijn woonplaats Zipaquira had hij toestemming om binnen de stadsgrenzen te trainen, en alleen tussen vijf en acht uur in de ochtend.