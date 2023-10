Nick Doup • vrijdag 13 oktober 2023 om 18:44

Na WK-titel is Gianni Vermeersch nu tweede in gravelkoers Cittadella: “Vorig jaar was mooier”

Video Gianni Vermeersch kan tevreden met vakantie gaan. Op zijn laatste koersdag van het jaar, in de Serenissima Gravel in de regio Veneto, behaalde hij een tweede plaats. Alleen land- en naamgenoot Florian Vermeersch bleek sneller. “Ik had graag gewonnen, maar Florian en ik waren goed aan elkaar gewaagd”, concludeert hij in gesprek met WielerFlits.

Na een zware gravelkoers van bijna 150 kilometer gingen vijf koplopers strijden om de zege in Cittadella. Juist daar wist Vermeersch vorig jaar wereldkampioen gravel te worden na een duel met Alessandro De Marchi. De finale was nu identiek, alleen moest de coureur van Alpecin-Deceuninck zien af te rekenen met vier anderen.

Op het laatste heuveltje, ruim 300 meter voor de meet, zette Gianni al zijn sprint in. Een versnelling die alleen Florian kon volgen. Pas in de laatste 50 meter kwam de Vermeersch van Lotto Dstny langszij. “Ik ging van ver aan en wist dat het moeilijk ging worden. Toen kwam hij er nipt over”, blikt de oudste Vermeersch terug. “Ik keek tussen mijn armen en voelde zijn wiel komen. Dan wist ik het, keek ik omhoog en zag ik de finish naderen…”

Ondanks de tweede plaats bewaart Vermeersch goede herinneringen aan Cittadella. “Vorig jaar was wel mooier, want toen kon ik solo finishen. Maar ik voelde nu onmiddellijk dat het vandaag niet ging lukken om van Florian en Velasco weg te rijden. Ik zal nu eerst van de vakantie gaan genieten”, zegt hij. In december en januari hoopt hij weer veldritten te rijden.



Graveldebutant Dversnes blij met podium: “Ben technisch niet de beste”

Vijf seconden achter Vermeersch en Vermeersch eiste Fredrik Dversnes namens Uno-X de derde plaats op. Voor de 26-jarige Noor was het zijn debuut in een gravelkoers, maar daar was niets van te merken. “Het was een goede prestatie, maar het is jammer dat ik technisch niet zo goed ben. Als die beter was geweest, had het nog beter gekund”, blikt hij terug.

“Ik ben nooit echt gelost. Het was een bewuste keuze om soms wat ruimte te laten, zodat ik weet wat eraan komt, want je wil geen lekke band”, aldus Dversnes. “In de laatste kilometer wist ik dat ik technisch het verschil niet zou maken, dus gokte ik erop in de laatste bocht. Ik wilde met meer snelheid uit de bocht komen, dat betaalde zich alleen niet echt uit. Maar ik haalde wel nog het podium.”