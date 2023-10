vrijdag 13 oktober 2023 om 17:40

Strijd der Vermeerschen: Florian klopt Gianni in Serenissima Gravel

Florian Vermeersch heeft de Serenissima Gravel op zijn naam geschreven. De Italiaanse gravelwedstrijd mondde uit in een strijd tussen Florian en Gianni Vermeersch. Het was Florian die in de laatste rechte lijn nog over de meest frisse benen beschikte.

De Serenissima Gravel is onderdeel van de wielerweek van Veneto, met ook de Giro del Veneto en de Veneto Classic. Dat zorgt ervoor dat er heel wat bekende namen mee zoals oud-wereldkampioen Gianni Vermeersch, vice-wereldkampioen Florian Vermeersch, Quinten Hermans, Brent Van Moer, Milan Menten, Jonas Rickaert en Kévin Vauquelin.

Vermeersch, die van Alpecin-Deceuninck, vertelde op voorhand aan WielerFlits dat hij nog steeds erg gemotiveerd was. Dat toonde hij ook in de koers, want al snel nam de Belg initiatief. Onder meer Hermans, Arjen Livyns en Davide Gabburo schoven mee, maar dit was nog niet de beslissende move. De groep van ongeveer zeven renners werd na 60 kilometer weer gegrepen.

Halverwege de wedstrijd maken nog maar 14 renners kans op winst in Serenissima Gravel. Zojuist reden ook even Vermeersch en Vermeersch weg. Zijn zij de sterksten? #SerenissimaGravel 🇮🇹 pic.twitter.com/8jc3FN7bSV — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) October 13, 2023

De gravelwedstrijd was een echte afvalkoers. In de slotronde bleven er nog zeven renners over die kans maakten op de zege. Dat waren Gianni en Florian Vermeersch, Filippo Fiorelli, Simone Velasco, Fredrik Dversnes, Matis Louvel en Anthony Delaplace. Mark Donovan sloot, ondanks een eerdere lekke band, in de laatste vijftien kilometer nog aan bij de kopgroep.

In de laatste kilometers reden de Vermeerschen, Velasco, Dversnes en Delaplace met z’n vijven weg. Velasco en Delaplace moesten er volgens af, waarna ook Dversnes (die voor het eerst een gravelkoers reed) moest lossen. Zodoende konden Florian en Gianni Vermeersch sprinten voor de zege in de Via Roma. Florian beschikte nog over iets frissere benen en klopte zijn naamgenoot. Voor de renner van Lotto Dstny was het zijn eerste zege in 2023.

En de winnaar van Serenissima Gravel 2023 is… #SerenissimaGravel 🇮🇹 pic.twitter.com/GNmKvXHmJE — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) October 13, 2023

Serenissima Gravel 2023

Uitslag (149 km)

1. Florian Vermeersch (Lotto Dstny) in 3u53m01s

2. Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) in z.t.

3. Fredrik Dversnes (Uno-X) op 5s

4. Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) op 6s

5. Simone Velasco (Astana Qazaqstan) op 7s

6. Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani-CSF-Faizane) op 1m54s

7. Mark Donovan (Q36.5) op 2m07s

8. Matis Louvel (Arkéa-Samsic) op 3m17s

9. Simon Pellaud (Tudor) op 8m35s

10. Davide Gabburo (Green Project-Bardiani-CSF-Faizane) op 8m35s