Na Superprestige presenteert ook DVV Trofee de veldrit van Niel maandag 3 februari 2020 om 18:31

Een opmerkelijke spagaat voor de veldrit van Niel. Golazo maakt trots bekend dat de Jaarmarktcross volgend seizoen behoort tot de DVV Verzekeringen Trofee, maar onlangs had ook Flanders Classics de Jaarmarktcross gepresenteerd in de Superprestige.

Over de datum zijn Golazo en Flanders Classics het wel eens: de Jaarmarktcross wordt in het seizoen 2020-2021 verreden op 11 november. “Een oerklassieker maakt dus zijn rentree als klassementscross, tot grote tevredenheid van de gemeente Niel”, valt te lezen in het persbericht van Golazo.

Koppenbergcross niet op 1 november

De eerste manche van de DVV Verzekeringen Trofee is echter de Koppenbergcross. Die wedstrijd moet wel zijn traditionele datum van 1 november afstaan, omdat die op een zondag valt en dan een Wereldbeker verreden wordt. De Koppenberg wordt daarom in 2020 op zaterdag 31 oktober bedwongen. In 2021 keert de klassieker terug naar 1 november.

Ook de Urban Cross in Kortrijk en de Brussels Universities Cross maken deel uit van de DVV Verzekeringen Trofee. De Kuilcross Zonhoven (25 oktober) en de Scheldecross Antwerpen (13 december) verlaten de DVV Trofee, zij worden onderdeel van de vernieuwde Wereldbeker. De organisatie blijft wel in handen van Golazo.

Zeventien crossen

Golazo en SportID hebben volgend seizoen in totaal zeventien veldritten in de portefeuille, te weten Eeklo, Pelt, Leuven, Beringen, Oudenaarde, Niel, Hamme, Kortrijk, Zonhoven, Antwerpen, Ronse-Kluisbergen, Sint-Niklaas, Namur, Loenhout, Bredene, Baal en Brussel. Ook wordt nauw samengewerkt met de organisaties van de crossen in Meulebeke, Kruibeke, Maldegem, Essen en Lille.

Programma DVV Verzekeringen Trofee 2020-2021

Oudenaarde (31 oktober)

Niel (11 november)

Kortrijk (28 november)

Loenhout (29 december)

Baal (1 januari)

Brussel (23 januari)

Lille (7 februari)

Hamme (14 februari)

Programma Ethias Cross 2020-2021

Eeklo (13 september)

Kruibeke (10 oktober)

Beringen (17 oktober)

Bredene (30 december)

Maldegem (3 februari)

Essen (13 februari)

Programma Rectavit Series 2020-2021

Leuven (20 september)

Pelt (27 september)

Ronse-Kluisbergen (12 december)

Sint-Niklaas (20 februari)

Ook van Golazo in 2020-2021

Zonhoven (25 oktober, Wereldbeker)

Antwerpen (13 december, Wereldbeker)

Namen (20 december, Wereldbeker)

Meulebeke (10 januari, BK veldrijden)