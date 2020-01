Veldritten Niel en Heusden-Zolder naar Superprestige vrijdag 31 januari 2020 om 19:42

De Jaarmarktcross Niel en de veldrit van Heusden-Zolder maken volgend crossseizoen deel uit van de Superprestige. Zonhoven en Diegem verdwijnen uit het klassement en worden onderdeel van de Wereldbeker. Dat heeft de organisatie van de Superprestige vandaag bekendgemaakt.

De Superprestige wordt ook volgend crossseizoen gehouden over acht wedstrijden. Opnieuw is de veldrit van Gieten de enige niet-Belgische wedstrijd op de kalender. De crossen in Zonhoven en Diegem maken niet langer deel uit van het regelmatigheidscriterium en zijn vervangen door de Jaarmarktcross Niel en Heusden-Zolder.

“Flanders Classics is trots een sterke Superprestige te kunnen voorstellen”, zegt Tomas Van den Spiegel, Flanders Classics-CEO. “Het verschuiven van Zonhoven en Diegem naar de Wereldbeker gaat echter niet ten koste van het niveau van de Superprestige, integendeel. Onze nieuwkomers hebben een rijke geschiedenis en passen perfect in het oudste regelmatigheidscriterium.”

Superprestige 2020-2021

Gieten (11 oktober)

Ruddervoorde (24 oktober)

Niel (11 november)

Merksplas (21 november)

Boom (5 december)

Gavere (19 december)

Heusden-Zolder (26 december)

Middelkerke (6 februari 2021)