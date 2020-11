Na Simmons moet ook Dygert reageren op socialmediagebruik

Chloé Dygert en haar nieuwe ploeg Canyon-SRAM hebben publiekelijk gereageerd op berichten op social media. De Amerikaanse renster had enkele Twitter-berichten geliket die voor opschudding zorgden. “Ik bied mijn excuses aan voor zij die zich aangevallen of geraakt voelen door mijn gedrag op social media”, aldus Dygert.

Dygert had op Twitter een bericht waarin staat dat ‘wit privilege niet bestaat’ aangemerkt als leuk. Dat deed ze ook bij berichten over American Football-speler Colin Kaepernick, die vooroploopt in de strijd tegen racisme in Amerika, en president Donald Trump, die zich uitliet over toegang van transgenders in daklozenopvang.

Inmiddels heeft Dygert de betreffende tweets niet meer geliket. Wel heeft ze gereageerd op haar eigen kanalen. “Wielrennen moet er voor iedereen zijn, ongeacht kleur, geslacht, sexualiteit of achtergrond. Net als Canyon-SRAM zet ik mij in voor het promoten van diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid binnen het wielrennen en onze communities”, aldus Dygert.

“Ik ben vastbesloten om te blijven leren en te groeien als sporter en als persoon”, vertelt de wereldkampioene tijdrijden van 2019. Tijdens het afgelopen WK tijdrijden in Italië kwam Dygert zwaar ten val. Ze is van de heftige beenblessure nog altijd herstellende.

Quinn Simmons

Eerder dit jaar werd ook de Amerikaanse renner Quinn Simmons geschorst vanwege zijn gedrag op social media. Zijn ploeg Trek-Segafredo strafte hem nadat hij op zijn social media enkele “verdeeldheid zaaiende, opruiende en schadelijke” berichten had geplaatst, waarin hij president Trump steunde. Inmiddels is zijn schorsing opgeheven door Trek-Segafredo.