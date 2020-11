Schorsing Quinn Simmons opgeheven

Quinn Simmons (19) is niet langer geschorst door zijn Trek-Segafredo-team. En er wordt ook geen verdere actie meer ondernomen. Teambaas Guercilena benadrukt dat Simmons een belangrijk onderdeel in de sportieve plannen voor 2021 is.

Eind september werd het jonge talent door zijn team geschorst nadat op zijn social media enkele “verdeeldheid zaaiende, opruiende en schadelijke” posts had getweet. Hij had een zwarte emoji gebruikt in een tweet waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump steunde.

Simmons werd “tot nader order” geschorst, waarbij het team verklaarde dat ze in samenspraak met hun sponsors zouden “bepalen hoe het verder zouden gaan.” Simmons en Guercilena bevestigen nu aan Cyclingnews dat de zaak ondertussen is opgelost, dat geen verdere actie ondernomen wordt en dat beide partijen vooruit kijken naar volgend seizoen.

Nog volgens Cyclingnews zal op het eerstvolgend trainingskamp van de ploeg de nodige aandacht besteed worden aan mediatraining. “We kijken uit naar volgend seizoen en zien Quinn als een van onze meest getalenteerde renners om in 2021 op een hoger niveau te presteren”, voegde Guercilena eraan toe. Simmons zelf verkoos voorlopig niet te reageren. De jonge Amerikaan bood eerder wel zijn excuses aan.