woensdag 31 januari 2024 om 18:22

Na kritiek verduidelijkt NK-organisatie maatregelen voor duurzame passages over Posbank

Na kritiek van Natuurmonumenten is er woensdag een overleg geweest tussen de organisatie van het NK wielrennen 2024 en de gemeenten Rozendaal, Rheden en Arnhem. Daarbij heeft organisator Courage Events verduidelijkt welke maatregelen het wil nemen om van het Nederlands kampioenschap in Arnhem, met enkele passages over de Posbank, het meest duurzame NK ooit te maken.

Natuurorganisatie Natuurmonumenten kwam na het bekijken van de NK-plannen met vergaande eisen. Het wil helikopters, drones, reclame-uitingen en geluidsinstallaties op de Posbank weigeren, mede doordat het NK zal plaatsvinden tijdens het broedseizoen van kwetsbare vogels. Ook volgwagens, de reclamekaravaan en ander gemotoriseerd verkeer zou verboden moeten worden.

Nu is de organisatie met de gemeenten Rozendaal, Rheden en Arnhem in gesprek gegaan. Volgens organisator Thijs Rondhuis zijn daarbij stappen gezet. Dat is nodig, omdat de vergunningverlening nog altijd in volle gang is. “Er wordt hard gewerkt aan de verlening, planvorming over parkeren, communicatie, de route en programmering”, staat in een persbericht.

Volgens Courage Events is alles er al aan gedaan om een zo duurzaam mogelijk evenement ervan te maken. “Alleen de beloften, vrouwen en mannen profs rijden over de Posbank. Zij rijden in totaal achttien omlopen van 14 kilometer. […] Het parcours loopt uitsluitend over de openbare weg”, klinkt het. “Wij zijn ons bewust van vraagstukken als stikstofproblematiek, en willen en zullen zorgvuldig met de regelgeving en de omgeving omgaan.”

Lijst aan maatregelen

Door side events in Velp en Arnhem te organiseren, wil de organisatie publiek verleiden om daar naar het NK te kijken. Daarnaast wil de organisatie zorgen voor: (1) volledige inzet van elektrische auto’s voor organisatie en jury, (2) zoveel mogelijk inzet van elektrische auto’s bij de teams, (3) het afsluiten van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer, (4) geen faciliteiten voor publiek, zoals beeldschermen, horeca en reclame en (5) geen helikopters en drones boven het Posbank-gebied.

“De gemeenten Rozendaal, Rheden en Arnhem hebben aangegeven dat de organisator aan alle wettelijke regels voor vergunningverlenging moet voldoen. Wij hebben aangegeven hieraan te kunnen voldoen en de stukken tijdig aan te leveren”, zegt Rondhuis. “We zijn ons bewust van onze rol en verantwoordelijkheid om wielerevenementen nu en in de toekomst duurzaam te organiseren, zodat de belangen van natuur en sport hand in hand gaan.”