Na Di Renzo breekt ook ploeggenoot Zardini zijn sleutelbeen zondag 12 juli 2020 om 11:43

Het zit Vini Zabù-KTM niet mee in aanloop naar de herstart van het seizoen. De Italiaanse ploeg kreeg afgelopen vrijdag al te horen dat Andrea Di Renzo zijn sleutelbeen heeft gebroken, maar nu zit ook Edoardo Zardini in de lappenmand.

De 30-jarige Zardini was aan het trainen in de buurt van Domegliara, toen een loslopende hond de weg overstak. De klimmer kon het beest niet meer ontwijken en ging onderuit. In het ziekenhuis constateerden de artsen een gebroken linkersleutelbeen. Het is niet de eerste keer dat Zardini last heeft van een dergelijke blessure.

In de Giro d’Italia van 2018 moest hij al eens opgegeven met een sleutelbeenbreuk. Zardini begon zijn carrière bij Bardiani-CSF, maar koerst nu al enkele seizoenen voor Vini-Zabù KTM. De renner won zes jaar geleden een etappe in de Giro del Trentino, later dat jaar zegevierde hij ook een keer in de Tour of Britain.

Zijn ploeggenoot Di Renzo viel vrijdag tijdens een trainingsritje in Civitanova Marche, een havenstad aan de Adriatische kust, nadat hij een rij auto’s wilde inhalen. Op dat moment sloeg een auto vanaf een andere rijstrook plotseling af, met een botsing tot gevolg.