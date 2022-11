Edoardo Zardini (33) zet punt achter wielercarrière

Edoardo Zardini zal volgend jaar niet meer terugkeren in het peloton. De 33-jarige Italiaan had nog twee aanbiedingen op zak, maar is klaar voor een nieuwe levensfase. “Ik ben niet meer 100% gemotiveerd”, laat hij weten in gesprek met Tuttobiciweb.

De Italiaanse klimmer kwam dit jaar nog uit voor Drone Hopper-Androni Giocattoli, maar de ploeg van Gianni Savio zal wegens financiële problemen in 2023 niet meer actief zijn als ProTeam. De formatie maakt zich nu op voor een overbruggingsjaar op continentaal niveau. Het laatste nieuws is dat Savio dicht bij een fusiedeal met een Zuid-Amerikaans conti-team is.

Zardini zal het allemaal niet meer meemaken, aangezien hij heeft besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen, ondanks de interesse van twee wielerteams. “Ik ben de afgelopen weken benaderd door een Brits continentaal team en een profploeg, maar ik heb vriendelijk bedankt. Ik ben niet meer 100% gemotiveerd en dat moet je wel zijn als wielerprof. Ik hak nu zelf de knoop door. Ik ga nu misschien aan de slag in het bedrijf van mijn ouders, of misschien sla ik wel een andere weg in.”

Zardini begon zijn profcarrière in 2013 bij Bardiani en reed uiteindelijk vijf seizoenen voor de formatie van de Reverberi-familie. Verder reed hij voor Vini Zabú en voorgangers (2018-2021) en dit jaar dus Drone Hopper-Androni Giocattoli. Op zijn erelijst prijken twee overwinningen, allebei behaald in 2014. Dat jaar was hij de beste in een bergrit in de Giro del Trentino, voor onder meer Cadel Evans en Domenico Pozzovivo, en won hij tevens de koninginnenrit van de Tour of Britain. De aanvalslustige Italiaan mocht in zijn loopbaan ook zes keer opdraven in de Giro d’Italia. Alleen in de Giro van 2018 moest hij vroegtijdig opgeven.