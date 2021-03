Coppi e Bartali: Jonas Vingegaard wint ook in San Marino

Jonas Vingegaard heeft zijn leiderstrui in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali van glans voorzien. In dwergstaatje San Marino was de Deen van Jumbo-Visma de sterkste in een sprint bergop. Woensdag won hij ook de etappe naar Sogliano al Rubicone.

Op de voorlaatste dag van de vijfdaagse etappewedstrijd reed het peloton grotendeels door de dwergstaat San Marino. In de glooiende heuvels van de Apennijnen moesten liefst vierduizend hoogtemeters worden overbrugd. De rit begon met twee grote plaatselijke ronden van elk 48,6 kilometer, gevolgd door zes kleinere van elk 9,1 kilometer. Daarvan liep de laatste 2,4 kilometer steeds bergop aan 6,8% gemiddeld. Jonas Vingegaard stond voor de tweede dag op rij in de groen-rode leiderstrui aan het vertrek.

Even voor half twaalf werd in San Marino het startsein voor deze zware etappe gegeven. Op het eerste klimmetje van de dag ontstond een kopgroep van vier man, met Manuele Boaro, Abner González, Tzomin Juaristi en Edoardo Zardini. Vanuit een achtervolgende groep wist Eduardo Sepulveda vooraan aan te sluiten en even later konden ook Guy Niv, Antonio Nibali, Alejandro Osorio, Xabier Azparren en Cristian Scaroni de oversteek maken. Nog voor de eerste grote klim naar San Marino haakten ook Johnatan Cañaveral en bergkoning Márton Dina aan.

Na de eerste grote plaatselijke ronde kwam de kopgroep, waarin Boaro het best geklasseerd was op de 36e plaats, met drie minuten voorsprong over de top. In de tweede grote ronde namen de mannen van Movistar de controle in handen. De Spaanse armada had weliswaar een coureur vooraan met González, maar ging rijden voor Matteo Jorgenson. De jonge Amerikaan stond na drie dagen achttiende op 51 seconden van leider Vingegaard. Daardoor begon de vroege vlucht met minder dan twee minuten aan de laatste zes kleinere rondes van elk 9,1 kilometer.

Sosa komt hard ten val

In die plaatselijke rondes kwam de nummer vier in het klassement, Iván Sosa, ten val. De renner van INEOS Grenadiers moest even op de tanden bijten, maar kon terugkeren in het peloton. De kopgroep verloor intussen steeds meer van haar veren. Het verschil met het peloton liep terug en ook lieten steeds meer mannen het lopen. Slechts zeven vroege vluchters begonnen aan de drie laatste ronden, maar daarin zouden ze worden bijgehaald. Ondanks meerdere aanvallen begon het peloton gegroepeerd aan de slotklim.

Daar bleef Vingegaard Jonas Romo en Nick Schultz voor in de sprint bergop. Mauri Vansevenant kwam als vijfde over de streep, Ben Hermans werd zevende. Vingegaard behield vanzelfsprekend de leiderstrui. Die mag hij morgen in de slotetappe naar Forlì proberen te verdedigen.