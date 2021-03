MPCC: Giro-wildcard voor Vini Zabù is verkeerd signaal

De MPCC zit in de maag met de wildcard die Vini Zabù heeft ontvangen voor de Giro d’Italia. De beweging voor een geloofwaardige wielersport vindt dat RCS Sport de positieve dopingtest van Matteo Spreafico in de Giro had moeten laten meewegen.

Vorige maand maakte organisator RCS Sport bekend welke drie ploegen een wildcard ontvingen voor de Giro d’Italia. Naast Vini Zabù waren dat Bardiani CSF Faizanè en EOLO-Kometa. Onder meer Androni Giocattoli-Sidermec viel buiten de boot, tot woede van ploegmanager Gianni Savio. De doorgewinterde Italiaan sprak van een ‘sportieve schande’ en twijfelde zelfs of hij actief wilde blijven in de wielersport. Deze week deed hij in een open brief nog een beroep op de MPCC om zich formeel met de zaak te bemoeien ‘om de geloofwaardigheid te waarborgen’.

Dinsdag heeft de MPCC de verdeling van de wildcards besproken. Een dag later schrijft zij in een persbericht: “De MPCC wil niet morrelen aan de keuzes van de organisatoren. Het verbaast ons echter dat er geen rekening is gehouden met de ethische criteria: RSC Sport kende twee van de wildcards toe aan niet-MPCC-leden, EOLO-Kometa en Vini Zabù. De kwestie-Vini Zabù is lastig: deze ploeg was ooit lid van de MPCC, maar besloot de beweging te verlaten. In de Giro van 2020 had de ploeg te maken met een positieve dopingtest.”

Verkeerd signaal

Volgens de MPCC had deze ‘betreurenswaardige gebeurtenis’ de beslissing van de organisator moeten beïnvloeden. “Aangezien dit niet het geval is, hebben we moeite met de maatstaf die RCS Sport hanteert, zowel op sportief als op ethisch vlak. De MPCC wil echt geen druk leggen op de keuzes van wedstrijdorganisaties. De MPCC is er echter wel van overtuigd dat als in zo’n grote wedstrijd als de Giro d’Italia een wildcard wordt toegekend aan een ploeg die een jaar eerder met een positieve dopingtest te maken had, er een verkeerd signaal wordt afgegeven.”