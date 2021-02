Giro d’Italia verdeelt wildcards, geen Androni

RCS Sport, de organisator van de Giro d’Italia, heeft geopenbaard welke drie teams een wildcard hebben ontvangen voor de 104e editie van de Italiaanse ronde: Bardiani CSF Faizanè, EOLO-Kometa en Vini Zabù. Onder meer Androni Giocattoli-Sidermec, dat de afgelopen drie jaar steeds op een ticket kon rekenen, is er in mei niet bij.

De strijd om de wildcards ging tussen de Italiaanse ploegen Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè, Vini Zabù-Brado-KTM en EOLO-Kometa, het Franse Arkéa Samsic (de ploeg van de Giro-winnaar van 2014 Nairo Quintana, die een nieuwe deelname aan de Italiaanse ronde wel zag zitten) en Gazprom-RusVelo uit Rusland.

Alpecin-Fenix kon als beste ProTeam van afgelopen seizoen sowieso rekenen op een uitnodiging. De Belgische formatie heeft die geaccepteerd, meldde RCS Sport in een persbericht. Onlangs gaf de UCI groen licht voor een extra wildcard in de drie grote ronden. Daarom gaan niet 22, maar 23 ploegen van start in de Giro.

Eerste deelname voor EOLO-Kometa

Bardiani CSF Faizanè en Vini Zabù waren ook afgelopen jaar van de partij in de Giro. Voor EOLO-Kometa, de ploeg van Ivan Basso en Alberto Contador, wordt dit de eerste deelname. Het team zette deze winter de stap naar de ProTour en versterkte zich met onder meer Francesco Gavazzi en Manuel Belletti, die al de nodige ervaring hebben in de Ronde van Italië.

Opvallende afwezige is Androni Giocattoli-Sidermec. De Italiaanse formatie van manager Gianni Savio pakte in de afgelopen editie nog twee nevenklassementen: Simon Pellaud werd gehuldigd als winnaar van de Traguardo Volante, het tussensprintklassement, terwijl zijn ploeggenoot Mattia Bias de Fuga Bianchi voor de beste vluchter won.

Deelnemende teams Giro d’Italia 2021

AG2R Citroën

Alpecin-Fenix

Astana-Premier Tech

Bahrain Victorious

Bardiani CSF Faizanè

BikeExchange

BORA-hansgrohe

Cofidis

Deceuninck-Quick-Step

EF Education-Nippo

EOLO-Kometa

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel Start-Up Nation

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar

Qhubeka ASSOS

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Vini Zabù