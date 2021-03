Androni Giocattoli-Sidermec wil alsnog Giro-wildcard

Androni Giocattoli-Sidermec wil dit jaar alsnog deelnemen aan de Giro d’Italia. De Italiaanse ploeg kreeg van organisator RCS geen wildcard en daar was ploegbaas Gianni Savio woedend over. Nu doet hij een beroep op de MPCC.

In een open brief aan de MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, deelt Androni Giocattoli-Sidermec andermaal de teleurstelling. “Is wielrennen waarin de sportief-ethische principes niet meegenomen worden nog geloofwaardig? Voor ons niet, maar voor de organisatie van de Giro d’Italia duidelijk wel”, valt te lezen. Alpecin-Fenix, Bardiani CSF Faizanè, EOLO-Kometa en Vini Zabù kregen wel een uitnodiging.

‘We zijn de beste Italiaanse profploeg’

Savio is van mening dat zijn ploeg een van de drie wildcards verdient, omdat Androni de afgelopen vier jaar op basis van resultaten ‘absoluut superieur’ is geweest aan de andere ploegen die wel een wildcard hebben ontvangen. “In feite zijn we het beste Italiaanse profploeg op internationaal niveau, in de UCI World Ranking, in de Europe Tour en de Ciclismo Cup”, aldus Androni Giocattoli-Sidermec.

De UCI besloot begin dit jaar om het aantal wildcards uit te breiden. “We waren ervan overtuigd dat minstens een daarvan zou worden vergeven op sportieve basis. Daarom zijn we geshockeerd dat we die uitnodiging, die we verdienen, niet hebben ontvangen. Gezien deze verschrikkelijke beslissing van RCS Sport vragen we de MPCC om formeel tussenbeide te komen om te geloofwaardigheid te waarborgen”, zo sluit het statement af.