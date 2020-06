Movistar Team verdeelt rollen voor grote ronden woensdag 3 juni 2020 om 18:22

Movistar Team heeft in een live-video de rolverdeling in de grote ronden van het tweede deel van het seizoen bekendgemaakt. Alejandro Valverde en Enric Mas delen het kopmanschap in de Tour de France en de Vuelta a España, terwijl Marc Soler zich op de Giro d’Italia gaat richten.

Aan het begin van het seizoen was het nog de bedoeling dat zowel Valverde, Mas als Soler van start zou gaan in de Tour de France. Valverde en Soler zouden bovendien de Tour en de Vuelta combineren. Dat betekende dus dat een ploeg zonder echte kopmannen naar de Giro d’Italia zou worden gestuurd. Door het coronavirus en de seizoensstop moest de ploegleiding echter terug naar de tekentafel. De afgelopen weken lieten de renners hun voorkeuren al doorschemeren.

Begin vorige maand werd bekend dat Valverde zou vasthouden aan zijn voornemen om de Tour en de Vuelta te rijden. De ambitieuze Soler zette eveneens zijn zinnen op de Tour en de Vuelta. En uiteindelijk kwam ook de wens van Mas naar buiten: Tour en Vuelta. “Alejandro Valverde zal van onze kopmannen voor de Tour en de Vuelta kiezen, datzelfde geldt voor Enric Mas”, zei sportief directeur Max Sciandri eerder. Die had het toen niet over Soler als kopman.

Tour-Vuelta voor Valverde en Mas

Vandaag kondigde de ploeg de definitieve rolverdeling aan. Valverde en Mas mogen zich richten op een gedeeld kopmanschap in de Tour en de Vuelta. “Met een geweldige ondersteunde ploeg en met Enric erbij kunnen we een goed team vormen”, zei Valverde. Voor de Spanjaard, die in april zijn veertigste verjaardag vierde, worden dit zijn 27e en 28e optreden in een grote ronde. In de Tour is zijn derde plaats in 2015 zijn beste uitslag. De Vuelta wist hij in 2009 al eens te winnen.

Ook Mas kijkt uit naar die samenwerking. De 25-jarige renner debuteerde vorig jaar in de Tour met een 22e plaats, goed voor de derde plek in het jongerenklassement. In 2018 was hij al eens knap tweede in de Vuelta achter Simon Yates “Het motiveert me om naast Alejandro van start te gaan in de Tour en de Vuelta”, liet hij weten in de live-video. “Het is een groot voordeel dat andere teams niet hebben.”

Soler is dan weer aangewezen voor de Giro, waar hij het kopmanschap draagt. Het wordt zijn eerste optreden in de Ronde van Italië, nadat hij zowel in de Tour als de Vuelta al twee keer van start ging. “Spannend, ik kijk er erg naar uit. Ik heb de route al bestudeerd en ik heb er zin in.”

📅🚴 Eusebio Unzué ha comunicado en rueda de prensa virtual los objetivos de @alejanvalverde, @solermarc93 y @EnricMasNicolau para la temporada 2020 ⬇️ #SeguimosConectados 🗒 Here are Bala, Enric and Marc's goals for the 'new' season! 🎥 LIVE → https://t.co/P6ZtLg9dtz pic.twitter.com/1Xn1HaM9i4 — Movistar Team (@Movistar_Team) June 3, 2020