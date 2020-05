Marc Soler denkt aan Tour en Vuelta na blik op nieuwe kalender dinsdag 19 mei 2020 om 15:09

Marc Soler heeft na het bestuderen van de herziene WorldTour-kalender besloten om zich te richten op de Tour de France en Vuelta a España. “Dat zijn de belangrijkste wedstrijden voor onze ploeg, al wachten we nog wel op de volledige kalender”, zo vertelt de klimmer van Movistar in gesprek met sportkrant Marca.

Voor Marc Soler is 2020 misschien wel het jaar van de waarheid, nu hij opschuift in de pikorde bij Movistar. De Spaanse klimmer zag onlangs Nairo Quintana, Mikel Landa en Richard Carapaz vertrekken. De 26-jarige Soler zal nu samen met oudgediende Alejandro Valverde en nieuweling Enric Mas de ploeg moeten dragen.

“Ik heb jaren geknecht voor kopmannen, maar nu wil ik zelf resultaten boeken”, zo liet Soler eerder weten over zijn nieuwe rol. De Catalaan kijkt dus vooral naar de aankomende Tour de France. De belangrijkste wedstrijd van het jaar begint op 29 augustus in het Zuid-Franse Nice. “Het is voor de wielersport zo belangrijk dat de Tour doorgaat.”

“De Giro is nu helemaal geen optie meer”

Soler: “Er staan ontzettend veel banen op het spel. Mocht de Tour toch niet doorgaan, dan is dat een flinke klap voor de wielersport en krijgen we het lastig”, aldus Soler. De gewezen winnaar van Parijs-Nice stelt zijn debuut in de Giro d’Italia nog even uit. “De Giro is nu helemaal geen optie meer, gezien de nieuwe plek op de kalender.”

Het beloven interessante koersmaanden te worden voor de blauwe brigade, aangezien Movistar liefst veertien(!) nieuwe renners heeft aangetrokken. Soler maakte zich eerder al geen zorgen na het vertrek van enkele boegbeelden. “Ik denk dat we kunnen verrassen, ondanks de jeugdigheid van de selectie.”