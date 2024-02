donderdag 22 februari 2024 om 12:20

Movistar speelt dark horse Lazkano uit in Omloop, Jungels speerpunt BORA-hansgrohe

Movistar, BORA-hansgrohe en Jayco AlUla zijn de volgende teams die hun selecties hebben bekendgemaakt voor de Omloop Het Nieuwsblad van zaterdag. De Spaanse formatie heeft met Oier Lazkano en Iván García Cortina twee interessante renners in de gelederen, terwijl we bij BORA-hansgrohe wel iets mogen verwachten van Bob Jungels.

Met Lazkano en García Cortina als kopmannen, mag Movistar de nodige ambities koesteren voor het Openingsweekend. De meeste ogen zijn toch wel gericht op Lazkano. De 24-jarige Spaanse kampioen brak vorig jaar helemaal door op het hoogste niveau en is ook uitstekend begonnen aan het nieuwe wielerseizoen. Lazkano won ruim een week geleden namelijk op imponerende wijze de gravelkoers Clásica Jaén, na een hele dag in de aanval.

De sterke rasaanvaller hoopt dit weekend de goede lijn door te trekken. Dat Lazkano goed overweg kan met de Vlaamse kasseien, liet hij vorig jaar zien met een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen. Zijn ploegmakker García Cortina was vorig jaar nog vijfde in de E3 Saxo Classic. Mathias Norsgaard, Johan Jacobs, Manlio Moro, Gonzalo Serrano en Albert Torres zullen ook hun opwachting maken.

BORA-hansgrohe heeft voor komende zaterdag ook geen echte favoriet in de gelederen, maar Bob Jungels is wel een meer dan gevaarlijke outsider voor de overwinning. De 31-jarige Luxemburger, vijf jaar geleden nog winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, reed in dienst van Daniel Felipe Martínez namelijk een zeer sterke Volta ao Algarve. Jungels kan met Jordi Meeus wellicht een mooie tanden vormen in de Omloop.

Jayco AlUla begint ook niet met een uitgesproken kopman aan de Omloop Het Nieuwsblad. De ervaren Luke Durbridge en Lawson Craddock zijn de meest in het oog springende namen. Amund Grøndahl Jansen was enkele jaren geleden nog een beloftevolle klassiekerrenner, maar de Noor kwakkelde de laatste jaren vooral met zijn gezondheid. Ook van de partij: Chris Juul-Jensen, Anders Foldager, Blake Quick en Campbell Stewart.