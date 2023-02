Movistar rekent op Gaviria in Almeria, INEOS onthult selecties voor Spaans weekend

Komende zaterdag begint een blok met drie Spaanse eendagskoersen: de Vuelta a Murcia (11 februari), Clásica de Almeria (12 februari) en Jaén Paraiso Interior (13 februari). INEOS Grenadiers en Movistar waren twee van de ploegen die donderdag hun selecties bekendmaakten voor (enkele van) deze wedstrijden.

INEOS Grenadiers stelt in de Vuelta a Murcia en de Clásica de Almeria hetzelfde zevental op. In die eerste wedstrijd, met de nodige hoogtemeters, moeten onder anderen Leo Hayter en Pavel Sivakov hun ei kwijt kunnen. De Britse formatie stelt verder klassiekerspecialist Ben Turner, Brandon Smith Rivera, Luke Rowe, Michael Leonard en Kim Heiduk op. Laatstgenoemde zou in de Clasica de Almeria, die gewoonlijk eindigt in een sprint, uitgespeeld kunnen worden. Voor Jaén Paraiso Interior moet INEOS Grenadiers de selectie nog onthullen.

Movistar heeft de ploegen voor alle drie de wedstrijd al wel gepresenteerd. De Spaanse ploeg lijkt de grootste kans op succes te hebben in de Clásica de Almeria, waar het Fernando Gaviria naar voren schuift. De Colombiaan krijgt onder meer Iván García Cortina in steun mee. In de Vuelta a Murcia en Jaén Paraiso Interior heeft Movistar niet direct favorieten in huis voor de zege. In beide wedstrijden rijden onder anderen José Joaquín Rojas en Gorka Izagirre.