Movistar ontkent tussentijdse komst Chris Froome zondag 17 mei 2020 om 16:32

Movistar ontkent dat Chris Froome dit seizoen nog de overstap maakt naar de Spaanse ploeg. “Froome is geen mogelijkheid voor ons in 2020”, laat een woordvoerder van Movistar weten tegen Marca.

Eerder werd melding gemaakt van interesse van Movistar in de Britse kopman van Team Ineos. Froome zou volgens Cyclingnews nadenken over een vertrek bij de miljoenenformatie, waar bij over een aflopend contract beschikt. Een tussentijdse transfer behoort ook tot de mogelijkheden. Mocht dat gebeuren, dan zou Froome voor een nieuwe ploeg kunnen starten in de Tour de France.

Movistar ontkent dus dat de viervoudig Tourwinnaar dit seizoen nog komt. Eerder liet Team Ineos weten dat van een transfer van Froome tijdens het seizoen geen sprake is.