Ronde van Burgos breidt uit naar 22 ploegen maandag 22 juni 2020 om 19:13

De Ronde van Burgos (UCI 2.Pro) heeft besloten om het aantal deelnemende ploegen uit te breiden naar 22. Aanvankelijk wilde de organisatie achttien teams uitnodigen, maar door de massale belangstelling is daar verandering in gekomen. Dat schrijft AS.

Naar verluidt hadden tussen de 35 en 40 teams zich aangemeld bij de organisatie van de Vuelta a Burgos, die van 28 juli tot en met 1 augustus een van de eerste rittenkoersen op de aangepaste UCI-kalender is.

Twaalf WorldTour-teams

Bij het kiezen van de ploegen volgt de organisatie drie stappen. “Het eerste criterium is om alle Spaanse ploegen te selecteren, daarna komen de teams die trouw zijn aan onze ronde en vervolgens de WorldTour-ploegen”, aldus organisator Marcos Moral tegen Mundo Deportivo. Hij mag maximaal veertien WorldTour-teams uitnodigen, maar dat zijn er naar verluidt twaalf geworden: Astana, Bahrain McLaren, BORA-hansgrohe, Cofidis, Team Ineos, Israel Start-Up Nation, Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott, Movistar, Team NTT, Trek-Segafredo, UAE Emirates.

‘Enorme verantwoordelijkheid’

De grote belangstelling blijkt ook uit de vijftien tv-zenders die de Ronde van Burgos op de buis willen brengen. “Iedereen zal naar ons kijken. Sommigen enthousiast, sommigen met kritische ogen. We dragen een enorme verantwoordelijkheid”, aldus Moral, die ook Vuelta-organisator Unipublic en tv-zender TVE bedankt voor hun hulp bij de voorbereidingen. “Het is fijn dat anderen ons steunen, maar ik heb meer nodig dan alleen een schouderklopje.”

Op een later moment maakt de Spaanse ronde het parcours en de deelnemende ploegen bekend. De laatste twee seizoenen ging de eindzege naar Iván Ramiro Sosa.