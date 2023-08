Mountainbikers komen met statement: “Diep teleurgesteld en gefrustreerd door UCI”

Er heerst heel wat onrust in de MTB-wereld. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de recente beslissing van de UCI om last-minute voor het WK mountainbike een reglementswijziging door te voeren. “De UCI spreekt zichzelf tegen”, klinkt het onder meer in een gezamenlijk statement van een aantal mountainbikers.

Onder meer Nino Schurter, Jolanda Neff, Anne Terpstra, Mathias Flückiger, Jens Schuermans en Joshua Dubau hebben het volgende statement ondertekend:

Het is geweldig om grote namen uit verschillende disciplines in onze sport te hebben en we kunnen niet wachten om tegen hen te racen.

Maar we zijn echt niet blij met de manier waarop de UCI onze discipline behandelt door de regels met betrekking tot startposities een dag voor de wedstrijd te veranderen.

Het punt op dit moment is niet of de regel die wordt toegepast eerlijk, oneerlijk of geschikt is – dat is een onderwerp voor een andere dag. Het gaat om de manier en timing waarop de UCI deze regel heeft toegepast en gehandhaafd. En de gevolgen die hieruit volgen voor individuele renners en ploegen met quotaposities voor de Olympische Spelen. Op dit moment gaat het niet alleen om het betwisten van de wereldkampioenschappen, maar ook om de Olympische startposities waar samen om gestreden wordt.

Het is duidelijk dat de UCI zichzelf tegenspreekt in de toepassing van de regel. Uren voor de start van het wereldkampioenschap is geen geschikt moment om selectief naar regels te zoeken en we spreken dan ook onze diepe teleurstelling en frustratie uit over deze situatie veroorzaakt door de UCI.

