Plotse reglementswijziging in MTB oogst veel kritiek: “Voorkeursbehandeling”

Dat Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en Peter Sagan door een last-minute beslissing van de UCI een aantal startrijen mogen opschuiven op het WK mountainbike, heeft veel losgemaakt. Renners uit de MTB-wereld hebben zich kritisch uitgelaten. “Een april is toch de dag dat je een grap mag maken”, klinkt het onder meer bij Sven Nys.

Nys vult aan: “Elke renner moet een heel jaar door knokken om uiteindelijk een mooie startplaats te verkrijgen en dan krijgen er anderen die opeens. Dat is zeer frustrerend”, aldus de oud-renner en manager van Baloise Trek Lions.

Ook van de renners zelf is er kritiek. Zo vertelt Jens Schuermans aan Sporza wat er aan de hand is. “In de Wereldbeker bestond die nieuwe regel al. Als top 10-renner uit een andere wielercategorie schoof je enkele startrijen op. Die regel hebben ze deze week ook doorgetrokken naar het WK. Voor Mathieu.”

Schuermans: “Gaat nog een hartig woordje over gesproken worden”

“Pidcock staat niet in die top-10, maar wel in de top-20, dus om Ineos niet voor het hoofd te stoten hebben ze daar nu top 20 van gemaakt”, geeft Schuermans mee.”En daar gaat nog een hartig woordje over gesproken worden binnen het wereldje.”

