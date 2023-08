UCI over ‘voortrekken’ Pidcock en Van der Poel: “We doen dit voor de toekomst van het mountainbiken”

De UCI heeft gereageerd op de kritiek na de last-minute regelwijziging voor het WK mountainbike. Peter Van den Abeele, directeur sport bij de UCI, vertelt dat het te maken heeft met de toekomst van het mountainbiken. “De sport is beter met vedetten.”

“Favoritisme zou ik het niet noemen. Het gaat om de meerwaarde van de sport”, aldus Van den Abeele bij Sporza. “Een mountainbikewedstrijd met Pidcock of Van der Poel is van een ander kaliber dan een mountainbikewedstrijd zonder die twee. Stel: Nino Schurter verovert deze keer de regenboogtrui in het bijzijn van Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. Dat is toch belangrijk voor hem?”

Van den Abeele: “Als je echt handig bent, schuif je sowieso op”

De Belg geeft aan dat de toekomst van het mountainbiken er niet zo super uitziet. “Weet dat we moeten vechten om de wedstrijd op het olympisch programma van Los Angeles 2028 te houden. In Tokio hadden we goede mediacijfers. Daar stonden Pidcock en Van der Poel allebei aan de start. Daarom vind ik het opportuun om de sport te helpen, want de sport is beter met vedetten.”

Voor de renners die een rij achteruit moeten door de recente wijziging heeft Van den Abeele een ‘boodschap’: “Jullie krijgen een ideale lead-out om mee op te schuiven tot voorin de wedstrijd. En als je echt handig bent, schuif je sowieso op. Hier in Schotland zijn voldoende mogelijkheden voor handen om op te schuiven.” Belgische bondscoach: “Niet fair”

Filip Meirhaeghe, de bondscoach van België, heeft zijn mening ook gegeven over de situatie. “Je verandert geen reglement tijdens het WK”, is hij duidelijk. “Het is niet fair ten opzichte van andere deelnemers”, gaat hij voort. “Zij reizen soms de hele wereld af om UCI-punten te sprokkelen voor een gunstige startpositie.”

“En het is ook niet fair tegenover Pidcock, die de moeite deed om een Wereldbeker te rijden. Hij koerste – en won – in Nove Mesto om degelijk te kunnen starten op het WK. Nu zegt de UCI: “Dat hoefde je allemaal niet te doen”, besloot Meirhaeghe.

