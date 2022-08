Moolman-Pasio gaat door bij AG Insurance-NXTG: “Levenservaring delen met het team”

Het was al bekend dat Ashleigh Moolman-Pasio na dit seizoen dit overstap zou maken van SD Worx naar AG Insurance-NXTG, maar nu heeft die laatste ploeg de Zuid-Afrikaanse ook officieel bekendgemaakt. De 36-jarige renster heeft een contract getekend voor één jaar bij haar nieuwe ploeg.

Dat Moolman-Pasio in 2023 nog zou koersen was aanvankelijk helemaal niet de bedoeling. 2022 zou haar laatste seizoen als profrenster worden, maar uiteindelijk kwam ze terug op dat besluit. “Ik was behoorlijk zeker dat ik zou stoppen na dit seizoen”, zegt ze op de site van haar nieuwe ploeg. “Het was aangekondigd, maar langzaam maar zeker begon het idee om door te gaan in mijn hoofd te spelen. Ik heb een van mijn beste seizoenen tot nog toe gehad en zelfs op mijn 36ste maak ik nog jaarlijks progressie. Mijn niveau is hoger dan het ooit is geweest, dus hier zijn we.”

Bij AG Insurance-NXTG, dat een aanvraag heeft ingediend bij de UCI om in 2023 toe te treden tot de Women’s WorldTour, zal Moolman-Pasio een van de ervaren vrouwen zijn. Het delen van haar kennis met de jongere rensters zal dan ook tot haar takenpakket gaan horen. “Ik hou ervan om te delen en te praten. Wielrennen gaat niet alleen om hard fietsen. Er is veel meer, zoals voeding, mentale gezondheid en herstel. Leven als een prof is iets dat je kan leren en ik kan niet wachten om mijn levenservaring te delen met het team.”

Natascha Knaven-den Ouden, die bij Insurance-NXTG de dagelijks leiding in handen heeft, maakte de Moolman-Pasio enthousiast om toch door te gaan als wielrenster. “Ik was niet zeker of ik door wilde, maar toen Natascha en ik praatten, voelde ik gelijk een connectie. De keuze was gemaakt. We delen dezelfde waarden als het op wielrennen aankomt, maar we zijn vooral enorm gepassioneerd over deze sport en de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen.”

Erelijst

Moolman-Pasio reed in haar carrière zeven keer bij de eerste tien in de Giro d’Italia Donne, met een tweede plek in 2018 en 2021 als beste resultaat. In 2017 won ze ook de Ronde van het Baskenland voor vrouwen, door Annemiek van Vleuten voor te blijven. Dit voorjaar werd ze nog derde in Strade Bianche, vierde in zowel de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik en zevende in de Amstel Gold Race. In de Tour moest ze vorige week opgeven.

Moolman-Pasio werd in 2011 prof bij Lotto Belisol en reed daarna ook voor het Noorse Hitec Products, het Zwitserse Cervélo-Bigla en de Nederlandse teams CCC-Liv en dus SD Worx. Nu voegt ze daar met AG Insurance-NXTG een nieuw Nederlands hoofdstuk aan toe.