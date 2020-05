Moncoutié over Armstrong-tijdperk: “Een moeilijke periode voor schone renners” vrijdag 29 mei 2020 om 14:05

Lance Armstrong is de laatste tijd weer veel in het nieuws vanwege een tweedelige documentaire op ESPN. Oud-ploeggenoot Tyler Hamilton keek met gemengde gevoelens naar de documentaire, nu is het de beurt aan David Moncoutié om in gesprek met Cyclism’Actu terug te blikken op een zwarte periode uit de wielergeschiedenis.

De inmiddels 45-jarige Moncoutié heeft altijd laten weten nooit doping te hebben gebruikt. “Het gevolg was dat ik niet kon meestrijden om de overwinning in een grote ronde of een klassieker. Ik werd prof in 1997 en in die jaren was het lastig om zonder doping grote wielerwedstrijden uit te rijden. Na de Festina-affaire (tijdens de Tour van 1998, red.) ging het beter.”

“Ik voelde dat er minder werd gebruikt, vooral binnen de Franse teams.” Moncoutié stond jarenlang te boek als een talentvolle klimmer en eindigde als dertiende in de Tour van 2002. “Ik voelde me toen ook competitief, maar vanaf 2003 ging het weer de verkeerde kant op en besloot ik om mijn doelen te veranderen en op jacht te gaan naar ritzeges.”

De Franse klimmer wist al snel uit te groeien tot een gevaarlijke rittenkaper. Zo won hij als renner van Cofidis twee Touretappes en boekte hij meerdere successen in de Vuelta a España met vier ritzeges en vier bergtruien. “Het was als schone renner gewoon moeilijk om klassementen te rijden in grote wedstrijden.”

“Ik heb geen spijt”

Moncoutié komt nog eens terug op de Tour van 2002. “Ik deed dat jaar echt mee voor een klassement, probeerde elke dag mijn wagonnetje aan te haken, maar het verschil met Armstrong was alsnog erg groot. Zonder doping hadden we een totaal andere wedstrijd gekregen.” De Fransman is achttien jaar na dato echter niet gefrustreerd.

“Ik heb gezien de omstandigheden een mooie carrière weten uit te bouwen. Ik heb geen spijt”, aldus Moncoutié, die in 2012 een punt zette achter zijn carrière en tegenwoordig analist is voor Eurosport.