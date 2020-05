Hamilton over documentaire ex-ploegmaat Armstrong: “Veel halve waarheden” dinsdag 26 mei 2020 om 18:58

Tyler Hamilton heeft met gemengde gevoelens gekeken naar het eerste deel van de documentaire LANCE over zijn ex-ploegmaat Lance Armstrong. Die laatste beloofde ‘zijn waarheid’ te vertellen, maar volgens Hamilton speelt de Texaan nog altijd geen open kaart. “Ik hoorde zo ontzettend veel halve waarheden.”

Hamilton doet zijn uitspraken in de podcast ‘Off the Ball.’ De 49-jarige oud-renner reed jarenlang samen met Armstrong, maar vertrok in 2001 bij US Postal om vervolgens een concurrent te worden van de wereldkampioen van Oslo. Hamilton werd tijdens zijn carrière tweemaal betrapt op het gebruik van doping en zette in 2009 noodgedwongen een punt achter zijn carrière.

De gewezen winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium du Dauphiné vertelde na zijn profloopbaan vrijuit over zijn verleden als wielrenner, EPO-gebruik en zijn donkere jaren bij onder meer US Postal. Zijn ervaringen werden opgetekend in het boek De Wielermaffia, dat uitgroeide tot een bestseller. Hamilton beschuldigde in het boek ook zijn voormalige ploeggenoot Armstrong.

De waarheid

Over de ESPN-documentaire van Armstrong. “Als je het hele verhaal vertelt, zijn er consequenties. Maar er zijn ook consequenties als je besluit slechts het halve verhaal te vertellen, al is het dan wel mogelijk om alsnog in de wielersport te blijven. Ik ben eerlijk geweest en heb het hele verhaal verteld, maar ik ben dan ook niet meer welkom in de wielerwereld.”

“Ik wil graag meer van de waarheid zien. Wat is er allemaal precies gebeurd? Waarom is het zo gelopen? En hoe is het precies gegaan? Ik heb niks tegen Lance Armstrong, maar het is wel belangrijk voor de toekomst van het wielrennen. Ik denk dat we niet genoeg over het verleden te zien krijgen, zowel van Lance als andere individuen. Ik hoor veel halve waarheden.”

“We hebben meer details nodig”

“We hebben meer details nodig”, aldus Hamilton. “Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik hoop vooral dat we niet opnieuw een dergelijke periode meemaken. Maar dan moeten we wel het verleden kennen en begrijpen waarom renners zich destijds dopeerden. Anders zal de geschiedenis zich herhalen, daar is geen twijfel over mogelijk”, is de ronderenner van weleer stellig.